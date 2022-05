Voyage intermodal à l’île du Beurre Crous de Lyon (siège), 21 mai 2022, Lyon.

Voyage intermodal à l’île du Beurre

Crous de Lyon (siège), le samedi 21 mai à 10:00

ESN CosmoLyon a pour objectif d’accueillir et d’intégrer les étudiants internationaux et de promouvoir la mobilité internationale. Depuis le pas de la porte des services centraux du Crous de Lyon, jusqu’à la gare de Jean-Macé, nous commencerons avec un court trajet pour prendre en main son vélo. Tu peux apporter ton propre vélo et sinon, l’association On the Green Road, qui anime cette journée, t’en prêtera un. A la gare, nous prenons le train avec le vélo jusqu’à Vienne. Ensuite, à Vienne, c’est le début d’une promenade paisible sur une des plus belles portions de la Via Rhôna, une véloroute magnifique qui nous mènera jusqu’à l’Île du Beurre, où faune, flore, calme et volupté nous attendent pour le pique-nique. Tu peux apporter de l’eau, nous fournissons le pique-nique. Ce sera aussi l’occasion d’en savoir plus sur le maillage international des euro-véloroutes à travers le témoignage d’une Explor’actrice qui les a parcourues !

Pour tous les étudiants et pour tous niveaux. Gratuit, sur inscription.

Un voyage local en train et vélo pour découvrir un site naturel incroyable à deux pas de Lyon, la ViaRhona et en apprendre plus sur le réseau EuroVélo.

Crous de Lyon (siège) 59 rue de la Madeleine Lyon La Guillotière Métropole de Lyon



