Saint-Étienne-le-Molard Château de la Bâtie d'Urfé Loire, Saint-Étienne-le-Molard Voyage intérieur au château de la Bâtie d’Urfé Château de la Bâtie d’Urfé Saint-Étienne-le-Molard Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne-le-Molard

Voyage intérieur au château de la Bâtie d’Urfé Château de la Bâtie d’Urfé, 19 septembre 2021, Saint-Étienne-le-Molard. Voyage intérieur au château de la Bâtie d’Urfé

Château de la Bâtie d’Urfé, le dimanche 19 septembre à 16:00

À la manière d’un carnet de voyage musical, Voyage intérieur vous emmène à la découverte de paysages du monde, des steppes mongoles aux buildings new-yorkais, en passant par les rives du Mississippi ou encore celles du Saint-Laurent… Ce périple est aussi l’occasion d’entendre la mise en musique d’instants, d’émotions ou encore de rencontres qui en font un concept singulier. Avec une utilisation du Big Band évolutive allant du duo au “tutti”, ce projet original mêle différents univers musicaux tous ancrés dans une esthétique Jazz.

Réservation obligatoire

Concert de la Cie MN Bigband. Château de la Bâtie d’Urfé Le château de la Bâtie d’Urfé, Saint-Etienne-le-Molard Saint-Étienne-le-Molard Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne-le-Molard Autres Lieu Château de la Bâtie d'Urfé Adresse Le château de la Bâtie d'Urfé, Saint-Etienne-le-Molard Ville Saint-Étienne-le-Molard lieuville Château de la Bâtie d'Urfé Saint-Étienne-le-Molard