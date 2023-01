VOYAGE IMMOBILE Fontès Fontès Fontès Catégories d’Évènement: Fontès

Hérault

VOYAGE IMMOBILE Fontès, 17 février 2023, Fontès Fontès. VOYAGE IMMOBILE 1 Rue de l’Hôpital Fontès Hérault

2023-02-17 17:30:00 17:30:00 – 2023-02-17 18:30:00 18:30:00 Fontès

Hérault Fontès Passionnés de lecture et désireux de partager leurs coups de cœur, cinque lectrices et lecteurs vous feront voyager, le temps de quelques extraits de romans lus à haute voix.

Laissez-vous emporter durant 45 minutes au cœur de l’Italie ! Passionnés de lecture et désireux de partager leurs coups de cœur, cinque lectrices et lecteurs vous feront voyager, le temps de quelques extraits de romans lus à haute voix.

Laissez-vous emporter durant 45 minutes au cœur de l’Italie ! mediathequefontes@gmail.com +33 4 67 89 67 81 G. Humbert

Fontès

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Fontès, Hérault Autres Lieu Fontès Adresse 1 Rue de l'Hôpital Fontès Hérault Ville Fontès Fontès lieuville Fontès Departement Hérault

Fontès Fontès Fontès Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontes-fontes/

VOYAGE IMMOBILE Fontès 2023-02-17 was last modified: by VOYAGE IMMOBILE Fontès Fontès 17 février 2023 1 Rue de l'Hôpital Fontès Hérault Fontès Fontès, Hérault Hérault

Fontès Fontès Hérault