.Tout public. gratuit bka Une exposition pour redécouvrir les lieux emblématiques de l’Est parisien sous le regard de l’illustrateur Aloïs Marignane Avec ses illustrations inspirées des vieilles affiches touristiques des compagnies ferroviaires, Aloïs Marignane donne des couleurs aux rues et aux lieux emblématiques de l’Est parisien. Il présente dans cette exposition une série sur le 20ème arrondissement, une série sur le 19ème arrondissement et un inédit du Canal Saint-Martin. Dans le cadre de cette exposition, une atelier croquis-balade, animé par Aloïs Marignane, sera proposé (sur inscription auprès des bibliothécaires). Aloïs Marignane Illustrateur français originaire de Provence, Aloïs Marignane a vécu plusieurs années dans l’Est parisien. Il dessine pour la presse, les marques, les institutions. Après des études en cinéma d’animation et en communication, une expérience en entreprise, il se lance en tant qu’illustrateur indépendant en 2019.Vous pouvez retrouver l’ensemble de son travail sur son compte instagram ou sur son site aloismarignane.com. Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/

