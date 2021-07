Aigues-Mortes Gare Aigues-Mortes, Gard Voyage guidée en train historique entre mer et montagne Gare Aigues-Mortes Catégories d’évènement: Aigues-Mortes

le dimanche 19 septembre à 08:50

L’association AP2800 met en circulation son train historique composé d’autorails de la série X2800, sur des trajets commentés le dimanche 19 septembre sera proposé un voyage à destination de Aigues-Mortes et Le Grau du Roi avec les horaires suivants : Langogne 8H50 – Villefort 9H48 – Génolhac 10H16 – Ales 11H07 – Nîmes 11H45 – Aigues-Mortes 12H27 Aigues Mortes 17H33 – Nîmes 18H34 – Ales 19H21 – Génolhac 20H11 – Villefort 20H26 – Langogne 21H19 2 Aller-retour Aigues Mortes – Le Grau du Roi: – Départ Aller 12H27 Arrivée 12H37 / retour 12H42 – 12H49 – Départ Aller 17H20 Arrivée 17H27 / retour 17H33 – 17H39 Nos autorails historiques seront ouverts à leur présentation en gare de Langeac, Aigues-Mortes, nos voyageurs pourront visiter la cité de ces villes ou faire une escapade jusqu’au Grau-du-Roi ( plage à 500m de la gare) . Ce voyage nous permet de découvrir et d’apprécier tous les types de paysages de la magnifique région Occitanie sur près de 250 kilomètres avec la découverte des massifs de l’Ardèche de la Margeride , du mont Lozère , des Cévennes en passant par les garrigues collines et plaines viticoles entre Alès et Nîmes , suivies des Costières du même nom vues au cours de la ligne Grau de Roi, qui nous permet aussi de longer des marais salants présents autour de Aigues-Mortes , ville médiévale agrémentée de ses remparts et de sa célèbre tour Constance . Visite ouverte au public du train de l’AP2800 en gare de Aigues-Mortes sous réserves du respect des conditions de sécurité et du protocole sanitaire . Toutes les informations complémentaires, tarifs, horaires seront disponibles sur le site dédié de notre association [[[http://www.ap2800.fr/](http://www.ap2800.fr/))]](http://www.ap2800.fr/)])

Billets disponibles sur le site de l’association AP2800

Voyage à bord d’un train touristique historique à destination de Aigues-Mortes et Le Grau-du-Roi. Gare route de Nîmes, 30220 Aigues-Mortes Aigues-Mortes Gard

2021-09-19T08:50:00 2021-09-19T22:00:00

