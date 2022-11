Voyage – Féerie sur glace Accor Arena Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Voyage – Féerie sur glace Accor Arena, 27 décembre 2022, Paris. Du mardi 27 décembre 2022 au dimanche 01 janvier 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

. payant

Féerie Sur Glace présente cette année sa nouvelle production « Voyage » du 27 décembre au 1er janvier à la patinoire de l’Accor Arena de Paris Bercy. Créé en 2008, Féérie sur Glace est une troupe composée des meilleurs patineurs de renommée internationale, ainsi que d’artistes de cabaret et de cirques. Accor Arena 8, bld de Bercy 75012 Paris Contact : https://www.feeriesurglace.com https://www.facebook.com/troupebercy https://www.facebook.com/troupebercy https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/feerie-sur-glace-billet/idmanif/539416#

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Accor Arena Adresse 8, bld de Bercy Ville Paris lieuville Accor Arena Paris Departement Paris

Accor Arena Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Voyage – Féerie sur glace Accor Arena 2022-12-27 was last modified: by Voyage – Féerie sur glace Accor Arena Accor Arena 27 décembre 2022 Accor Arena Paris Paris

Paris Paris