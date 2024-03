[Voyage] Explorez Munich, célébrez Weiden ! Weiden Weiden, samedi 29 juin 2024.

[Voyage] Explorez Munich, célébrez Weiden ! Profitez d’un week-end estival pour découvrir la Bavière ! Attention, les places sont limitées. 29 juin et 1 juillet Weiden Tarif adhérent : 550€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-29T07:00:00+02:00 – 2024-06-29T07:30:00+02:00

Fin : 2024-07-01T18:00:00+02:00 – 2024-07-01T18:30:00+02:00

En 2024, Issy-les-Moulineaux célèbre ses 70 ans de jumelage avec la Ville bavaroise de Weiden in der Oberpfalz.

À cette occasion, Issy Tourisme International organise un week-end riche en visites guidées, en festivités et en rencontres à Munich et Weiden, du samedi 29 juin au lundi 1er juillet 2024 !

Retrouvez le programme complet et les coordonnées d’inscriptions sur notre brochure en ligne ci-dessous : ici

À cette occasion, Issy Tourisme International organise un week-end riche en visites guidées, en festivités et en rencontres à Munich et Weiden, du samedi 29 juin au lundi 1er juillet 2024 !

Retrouvez le programme complet et les coordonnées d'inscriptions sur notre brochure en ligne ci-dessous : ici

Weiden
Weiden
Weiden
Landkreis Birkenfeld
Rhénanie-Palatinat

