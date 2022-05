Voyage et spectacle Musical “Un soir, des voyageurs”

Embarquez à bord du train à St Valery-sur-Somme pour rejoindre la gare de Cayeux-sur-Mer où vous attend un autre voyage imaginaire…

Le spectacle se regarde assis sur l’herbe. Vous pouvez amener un plaid ou des coussins pour vous installer confortablement. Voyage et spectacle Musical “Un soir, des voyageurs”

Embarquez à bord du train à St Valery-sur-Somme pour rejoindre la gare de Cayeux-sur-Mer où vous attend un autre voyage imaginaire…

Le spectacle se regarde assis sur l'herbe. Vous pouvez amener un plaid ou des coussins pour vous installer confortablement.

+33 3 22 26 96 96 https://www.chemindefer-baiedesomme.fr/

Le spectacle se regarde assis sur l'herbe. Vous pouvez amener un plaid ou des coussins pour vous installer confortablement.

