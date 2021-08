Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Voyage en voiture solaire avec Solar Team Eindhoven Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Voyage en voiture solaire avec Solar Team Eindhoven

Maison écocitoyenne, le jeudi 30 septembre à 15:30

Maison écocitoyenne, le jeudi 30 septembre à 15:30

**Ils souhaitent accélérer la transition vers une mobilité durable à travers une démarche innovante et indépendante.** **Ils ont créé en une voiture familiale solaire, capable de parcourir au moins 1200 km sans charge externe et de servir de borne de recharge mobile pour d’autres véhicules électriques.** **Dans le cadre de l’European Solar Tour, venez découvrir la voiture soldaire et rencontrer cette équipe et leur projet unique à la Maison Écocitoyenne !** **Public adulte, sur inscription** **Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée**

Gratuit, sur inscription

Solar Team Eindhoven, c’est l’aventure d’une vingtaine d’étudiants et étudiantes de l’université de technologie de Eindhoven. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

2021-09-30T15:30:00 2021-09-30T21:00:00

