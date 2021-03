Tence Tence Haute-Loire, Tence Voyage en train touristique Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Voyage en train touristique, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Tence. Voyage en train touristique 2021-07-07 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-26 17:40:00 17:40:00 Velay Express – Gare d’Oumey Raucoules

Au départ de Raucoules, train à vapeur ou autorail Velay Express à destination de Tence, du Chambon-sur-Lignon aller et retour à la journée ou à la demi-journée.

