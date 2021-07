Voyage en train « Decauville » Chemin de Fer des Chanteraines, 18 septembre 2021, Villeneuve-la-Garenne.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chemin de Fer des Chanteraines

Le Chemin de Fer des Chanteraines est un réseau à voie étroite (60cm) dit “Decauville” long de 5,5 km. Ce chemin de fer est géré par une association type loi de 1901 sous tutelle du Conseil Général. Le prix des billets est intégralement investi dans l’entretien et la restauration de notre matériel et sert aussi au fonctionnement des trains. En plus de l’exploitation, l’association gère l’entretien et la restauration du matériel roulant dans un dépôt de quatre voies dont une sur fosse, équipé de diverses machines outils et portiques de 5 et 2 tonnes. A ce jour, ce sont 6 locomotives à vapeur, dont trois sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, 15 locotracteurs diesel, 13 voitures voyageurs, une vingtaine de wagons Péchot et Decauville de 1914, ainsi que divers wagons de service et marchandises qui composent le parc de matériel roulant. Quatre locomotives à vapeur sont actuellement en service et deux autres suivront au fur et à mesure des restaurations. **À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le chemin de fer des Chanteraines mettra en circulation plusieurs trains de voyageurs et de marchandises composés de matériel historique.** En complément des circulations en ligne au tarif réduit, le Chemin des Chanteraines propose de **découvrir gratuitement une partie de son parcours** entre la gare de La Ferme et le dépôt. Ces circulations exceptionnelles vous permettront aussi de venir visiter le dépôt du chemin de fer et profiter des animations qui seront organisées pour l’occasion. Les détails de dernière minute sur la [page Internet du C.F.C.](https://www.cfchanteraines.fr/sitewp/)

Billet valable l’après-midi, en vente en gare ou dans le train, tarif réduit exceptionnel : 3.30€, moins de 3 ans : gratuit. Dans la limite des places disponibles et le respect des règles sanitaires. Les enfants doivent être accomapgnés d’un adulte.

Voyage en train « Decauville », d’une longueur de 5,5 km (soit 11 km de parcours total), durée du parcours complet 1h 15 environ. Les billets sont valables toute la journée.

Chemin de Fer des Chanteraines 79 boulevard Charles-de-Gaulle 92390 Villeneuve la Garenne Villeneuve-la-Garenne Hauts-de-Seine



