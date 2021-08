Commensacq Commensacq Commensacq, Landes VOYAGE EN TERRES AFRICAINES Commensacq Commensacq Catégories d’évènement: Commensacq

VOYAGE EN TERRES AFRICAINES Commensacq, 21 août 2021, Commensacq. VOYAGE EN TERRES AFRICAINES 2021-08-21 10:00:00 – 2021-08-21 14:00:00 SALLE DES FETES ROUTE DE LA GARE

Commensacq Landes Commensacq 10h-11h Atelier dessin , Jeu de l’Awalé

11h-11h30 Atelier danse et instruments

11h30-12h30 Grand jeu de l’Oie

12h30-13h30 Pique-nique

13h30-14h Contes africains

EXPO et vente d’artisanat toute la matinée

SALLE DES FETES ROUTE DE LA GARE Commensacq