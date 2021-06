Montlouis-sur-Loire Le Rubixco Indre-et-Loire, Montlouis-sur-Loire Voyage en terre numérique – Atelier 2 Découverte de l’informatique Le Rubixco Montlouis-sur-Loire Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Au programme : Qu’est ce qu’un ordinateur ? Utiliser Internet (chercher, naviguer sur le web, recevoir, envoyer des messages/mails…) Utiliser un traitement de texte (taper un texte, mise en forme…) Bienveillance au rendez-vous, on a tous à apprendre les uns des autres (les questions bêtes n’existent pas ! )

Utilisez l'informatique vous fait peur ?! ? L'utilisation de l'ordinateur vous stresse, vous énerve… Reprenez le contrôle ?, venez participer à notre atelier numérique d'initiation/formation. ?

