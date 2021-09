Livré-sur-Changeon Livré-sur-Changeon Ille-et-Vilaine, Livré-sur-Changeon Voyage en Terre Bio Livré-sur-Changeon Livré-sur-Changeon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Livré-sur-Changeon

Voyage en Terre Bio Livré-sur-Changeon, 25 septembre 2021, Livré-sur-Changeon. Voyage en Terre Bio 2021-09-25 09:30:00 – 2021-09-25 17:00:00 Terrain des sports de Mecé Rue du d’Alibart (D26) à Mecé

Livré-sur-Changeon Ille-et-Vilaine Livré-sur-Changeon Liffré-Cormier Communauté organise le samedi 25 septembre 2021 de 9h30 à 17h à Livré-sur-Changeon une randonnée gourmande et bio labellisée “Voyage en Terre Bio”. Au programme de cette journée, au départ du terrain des sports de Mecé (rue du d’Alibart, D26) : 9h30 – Accueil des participants (25 personnes maximum) et départ de la randonnée pédestre (4 km) 10h30 – Visite de la pension équine de M. et Mme Barbot 12h – Pique-nique (fourni par vos soins) et buffet de gourmandises 13h – Visite du GAEC Léonard (production laitière) 14h30 – Retour à pied vers le point de départ 15h30 – Visite de l’atelier de création de céramiques “L’Atelier de Micka” et démonstration. Rencontre avec les concepteurs de la lessive éco-locale HALTO (lieu-dit La Saugeretière à Livré-sur-Changeon) Inscription obligatoire sur le site Internet de Liffré-Cormier Communauté : https://www.liffre-cormier.fr/evenement/voyage-en-terre-bio/ Passe sanitaire à présenter et port du masque obligatoire. accueil.touristique@liffre-cormier.fr +33 7 61 74 21 43 https://www.liffre-cormier.fr/evenement/voyage-en-terre-bio/ Liffré-Cormier Communauté organise le samedi 25 septembre 2021 de 9h30 à 17h à Livré-sur-Changeon une randonnée gourmande et bio labellisée “Voyage en Terre Bio”. Au programme de cette journée, au départ du terrain des sports de Mecé (rue du d’Alibart, D26) : 9h30 – Accueil des participants (25 personnes maximum) et départ de la randonnée pédestre (4 km) 10h30 – Visite de la pension équine de M. et Mme Barbot 12h – Pique-nique (fourni par vos soins) et buffet de gourmandises 13h – Visite du GAEC Léonard (production laitière) 14h30 – Retour à pied vers le point de départ 15h30 – Visite de l’atelier de création de céramiques “L’Atelier de Micka” et démonstration. Rencontre avec les concepteurs de la lessive éco-locale HALTO (lieu-dit La Saugeretière à Livré-sur-Changeon) Inscription obligatoire sur le site Internet de Liffré-Cormier Communauté : https://www.liffre-cormier.fr/evenement/voyage-en-terre-bio/ Passe sanitaire à présenter et port du masque obligatoire. dernière mise à jour : 2021-09-16 par CDC – Liffré-Cormier Communauté

Catégories d'évènement: Ille-et-Vilaine, Livré-sur-Changeon

Lieu Livré-sur-Changeon
Adresse Terrain des sports de Mecé Rue du d'Alibart (D26) à Mecé
Ville Livré-sur-Changeon