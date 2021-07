Voyage en terre bio à travers la ville, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Chantepie.

Voyage en terre bio

du samedi 4 septembre au samedi 25 septembre à à travers la ville

Le Congrès mondial de la Bio se tiendra du 6 au 10 septembre 2021 à Rennes. En parallèle à ce congrès réservé aux professionnels, Voyage en Terre Bio est une série d’événements et d’animations programmés tout au long du mois de septembre à destination du grand public. L’occasion de partir à la découverte des acteurs de l’agriculture biologique, de leurs réalisations et de leurs valeurs. Le programme à Chantepie ———————— * **Forum des associations – 4 septembre de 8h30 à 12h** – Stand Voyage en terre bio – Complexe des Deux Ruisseaux * **Visite d’exploitation agricole – 11 septembre de 13h à 18h -** Visite de l’exploitation de la ferme de la Chevallerais, avec Frédéric Lesueur, maraîcher bio, avec pour fil conducteur « les semences paysannes ». Gratuit – Sur réservation à [communication@ville-chantepie.fr](mailto:communication@ville-chantepie.fr) * **Exposition d’œuvres d’enfants – 17 septembre sur le marché** – Exposition d’affiches réalisées par les enfants du centre de loisirs, sur le thème de l’alimentation durable et du bio. * **Ciné-débat – 17 septembre à 20h** – Projection du documentaire Les moissons du futur de Marie-Annick Robin, suivie d’un échange avec le public. Avec le cinéclub Le Cantepio. Complexe des Deux Ruisseaux – Gratuit * **Exposition photo – 25 septembre de 9h à 17h -** _Brin d’herbe, ce manifeste… notre métier de paysan.ne.s militant.e.s se dévoile_ . Des photos des producteurs prises sur leurs exploitations respectives et la mise en avant d’un manifeste qu’ils ont écrit et qui met en avant leur conception de la relation homme-nature. Magasin Brin d’herbe de Chantepie L’ensemble du programme est disponible sur [[voyageenterrebio.org](voyageenterrebio.org)](voyageenterrebio.org)

Gratuit – ouvert à tous

Une invitation au voyage adressée à tous et à toutes pour expérimenter la bio de chez nous et d’ailleurs.

à travers la ville chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T08:30:00 2021-09-04T12:00:00;2021-09-11T13:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-17T08:30:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T20:00:00 2021-09-17T22:30:00;2021-09-25T09:00:00 2021-09-25T17:00:00