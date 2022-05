“Voyage en quatuor avec piano”, Mozart, Mahler, Pejačević – Festival de Saint-Céré Martel Martel Catégories d’évènement: Lot

“Voyage en quatuor avec piano”, Mozart, Mahler, Pejačević – Festival de Saint-Céré Martel, 11 août 2022, Martel. “Voyage en quatuor avec piano”, Mozart, Mahler, Pejačević – Festival de Saint-Céré Martel

2022-08-11 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-11

Martel Lot DISTRIBUTION

Violon : Shuichi Okada

Alto : Léa Hennino

Violoncelle : Yan Levionnois

Piano : Nathanaël Gouin Quatuor avec piano

Durée : 1h15 On dit de Gustav Mahler que son dernier mot fût “Mozart !”… et c’est effectivement dans l’héritage du classicisme viennois que s’inscrit le compositeur autrichien. En témoigne le mouvement de son Quatuor avec piano inachevé, créé en 1876, 90 ans après celui de Mozart, première œuvre d’importance pour cette formation. La découverte de la compositrice croate Dora Pejačević ne vous laissera pas indifférents, tant son œuvre est une véritable révélation. La force expressive de cette musicienne morte à l’âge de 38 ans éclate ici, empreinte d’un fort tempérament, étonnant mélange d’un romantisme tardif, de couleurs impressionnistes et d’une recherche de modernité sans cesse en éveil. Un programme en forme de coups de cœur pour les artistes en résidence au Festival, à découvrir dans une autre étendue de leur répertoire. Programme

Gustav Mahler Mouvement du quatuor avec piano en la mineur inachevé

Wolfgang Amadeus Mozart Quatuor avec piano n° 1, en sol mineur, K. 678

