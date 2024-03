VOYAGE EN POLYPHONIE Saint-Gély-du-Fesc, samedi 23 mars 2024.

VOYAGE EN POLYPHONIE Saint-Gély-du-Fesc Hérault

L’ensemble Vocal Que Mas, qui répète chaque semaine à Notre Dame de Londres, propose un voyage en polyphonie samedi 23 mars à 20h au théâtre Scène, la nouvelle salle de spectacle de la com com Grand Pic Saint Loup à Saint Gély du Fesc.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

Espace Georges Brassens

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

