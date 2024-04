Voyage en Orient Musée national Eugène-Delacroix Paris, samedi 18 mai 2024.

Voyage en Orient Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h00 Musée national Eugène-Delacroix Réservation d’un billet d’entrée gratuit au musée fortement conseillée, pour garantir l’accès au musée

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

De 18h à 22h, le musée national Eugène-Delacroix vous invite à découvrir, dans le cadre de son exposition Ingres et Delacroix. Objets d’artistes, les objets ramenés du Maroc par Delacroix en 1832.

Vous voulez en savoir plus sur ce voyage qui est devenu une véritable source d’inspiration pour l’artiste ? Nos agents médiateurs vous dévoileront tout de 18h à 19h, lors de courtes médiations.

Ce voyage en Orient se prolongera avec un récital oriental de 20 minutes intitulé Nuits d’Orient, interprété par le soliste Wassim Ben Chaouacha à 19h, à 20h et à 21h.

Un moment musical autour d’un programme original, puisé dans le répertoire instrumental et vocal marocain et algérien.

Programme :

Samai Nahawand

Lamma bada yatathanna

Ya tha al-jamal

Li Habibi oursil salam

Chilet layani

Ya bint bladi

Qadduka al-mayyas.

Musée national Eugène-Delacroix 6 rue Fürstenberg 75006 Paris

