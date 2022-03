Voyage en Oléron : projection extérieure Musée de l’Île d’Oléron Saint-Pierre-d'Oléron Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Pierre-d'Oléron

Voyage en Oléron : projection extérieure Musée de l’Île d’Oléron, 14 mai 2022, Saint-Pierre-d'Oléron. Voyage en Oléron : projection extérieure

Musée de l’Île d’Oléron, le samedi 14 mai à 20:00

**Voyage en Oléron !** A partir de 20h, les visiteurs pourront découvrir une sélection de tableaux exposés au sein de l’exposition temporaire “Oléron, une île, des paysages”. Ces images seront projectées sur la façade du musée. (sous réserve des conditions météo) Projection de peintures de paysages oléronais dans le jardin du musée Musée de l’Île d’Oléron 9 place Gambetta, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron, Nouvelle-Aquitaine, France Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Pierre-d'Oléron Autres Lieu Musée de l'Île d'Oléron Adresse 9 place Gambetta, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron, Nouvelle-Aquitaine, France Ville Saint-Pierre-d'Oléron lieuville Musée de l'Île d'Oléron Saint-Pierre-d'Oléron Departement Charente-Maritime

Musée de l'Île d'Oléron Saint-Pierre-d'Oléron Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-doleron/

Voyage en Oléron : projection extérieure Musée de l’Île d’Oléron 2022-05-14 was last modified: by Voyage en Oléron : projection extérieure Musée de l’Île d’Oléron Musée de l'Île d'Oléron 14 mai 2022 Musée de l'Île d'Oléron Saint-Pierre-d'Oléron Saint-Pierre-d'Oléron

Saint-Pierre-d'Oléron Charente-Maritime