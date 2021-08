Le Bourget Musée de l'Air et de l'Espace Le Bourget, Val-d'Oise Voyage en musique avec la soprano Laetitia Grimaldi-Spitzer et le pianiste Ammiel Bushakevitz Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget Catégories d’évènement: Le Bourget

Val-d'Oise

Voyage en musique avec la soprano Laetitia Grimaldi-Spitzer et le pianiste Ammiel Bushakevitz Musée de l’Air et de l’Espace, 18 septembre 2021, Le Bourget. Voyage en musique avec la soprano Laetitia Grimaldi-Spitzer et le pianiste Ammiel Bushakevitz

le samedi 18 septembre à Musée de l’Air et de l’Espace

Dotée d’une voix incroyablement expressive et lauréate de plusieurs concours internationaux, Laetitia Grimaldi-Spitzer, accompagnée du pianiste Ammiel Bushakevitz, vous invite depuis le hall Concorde à embarquer pour une série de voyages musicaux : en Italie avec Liszt, dans l’imagination de Chopin et de Berlioz, dans le baroque de Bach, ou encore à travers les œuvres de compositrices telles que Pauline Viardot. **Lieu** : Hall Concorde **Durée** : 25 min par séance **Horaires** : 14h, 15h, 16h, 17h le samedi 18 septembre **Recommandation d’âge** : à partir de 10 ans **Accessibilité** : personnes à mobilité réduite, déficients visuels _Dans la limite des places disponibles. Le temps des représentations la visite du hall Concorde est suspendue._

Accès dans la limite des places disponibles

Embarquez avec la soprano Laetitia Grimaldi-Spitzer et le pianiste Ammiel Bushakevitz pour une série de voyages musicaux dans le répertoire de Liszt, Chopin ou de compositrices telle Pauline Viardot. Musée de l’Air et de l’Espace Aéroport de Paris – Le Bourget 93350 Le Bourget Le Bourget Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Bourget, Val-d'Oise Autres Lieu Musée de l'Air et de l'Espace Adresse Aéroport de Paris - Le Bourget 93350 Le Bourget Ville Le Bourget lieuville Musée de l'Air et de l'Espace Le Bourget