Matthieu Dussauge, conservateur en chef des musées et de l’amphithéâtre, présentera les collections orientalistes du musée accompagné par Alix Parnaudeau et les sonorités envoûtantes de son hang. Musée de l’échevinage 29 ter rue Alsace Lorraine, 17100 Saintes, Nouvelle-Aquitaine, France Saintes Charente-Maritime

