“Voyage en méditerranée antique : la visite dont vous êtes le héros !”

Ce jeu numérique interactif accessible aux petits et grands permet de découvrir en toute autonomie les œuvres inspirées par l’Antiquité gréco-romaine du musée Fabre. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ © Frédéric Jaulmes, Montpellier Méditerranée Métropole http://www.museefabre.fr Saturday 14 May, 19:00

© Frédéric Jaulmes, Montpellier Méditerranée Métropole “Viaje al Mediterráneo antiguo: ¡la visita de la que usted es el héroe!”

Este juego digital interactivo accesible a niños y adultos permite descubrir con total autonomía las obras inspiradas por la antigüedad grecorromana del museo Fabre.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”. Sábado 14 mayo, 19:00 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier 34000 Montpellier Occitanie

