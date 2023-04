Voyage en leporello : avec Juliette Binet Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mercredi 21 juin 2023

de 15h30 à 17h30

A partir de 7 ans. gratuit Sur inscription Dès 7 ans Venez participer à un atelier avec l'illustratrice et autrice Juliette Binet, qui articule ses dessins au gré de pages de livres. Pour explorer cet espace dans toutes ses dimensions, elle aime réfléchir à la manière dont ils se plient et se relient, penser à ce qui se passerait si une page était percée. Elle propose aux enfants de regarder Un Courant d'Air, qui se déploie en leporello, et de créer des petits livres accordéons afin d'explorer en dessin cette forme qui invite au voyage, à la course ou à la rêverie. Juliette Binet est autrice et illustratrice, diplômée de l'école des Arts Décoratifs de Strasbourg, elle a publié son premier livre en 2007 chez Autrement, « Edmond ». Elle a également publié des albums chez Gallimard Giboulées et Albin Michel ainsi que plusieurs albums au Rouergue. Bibliothèque Goutte d'Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

