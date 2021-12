Voyage en kayak le long des 3500 kilomètres du fleuve Volga Cosmopolis, 7 janvier 2022, Nantes.

Cosmopolis, le vendredi 7 janvier 2022 à 18:30

Pendant près de trois mois, Adrien Clémenceau a descendu dans son intégralité la Volga, depuis sa source sur le plateau du Valdaï jusqu’à la mer Caspienne. Ce voyage de plus de 3 500 kilomètres sur le plus long fleuve d’Europe est d’abord une aventure personnelle, témoignant d’une détermination et d’un engagement physique exceptionnels. Mais il est surtout l’occasion de raconter la Russie d’hier et d’aujourd’hui. À en croire la fable, la Volga, gigantesque et magistrale artère, contient tous les secrets de la terre et de l’âme russes… (source : éd. Transboréal) Cette aventure peu ordinaire a donné naissance à un livre. Le livre qui sort en librairies fin 2021 et sera présenté au public nantais lors de cette soirée. **Exposition photo «** **_Cap sur la Volga – des collines de Valdaï à la mer Caspienne_** **» à découvrir du 3 au 30 janvier 2022, à la librairie de voyages** [**la Géothèque**](https://www.facebook.com/lageotheque/)**.**

Entrée libre.

Rencontre avec Adrien Clémenceau, kayakiste, photographe et écrivain

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



