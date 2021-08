Chamonix-Mont-Blanc Musée alpin de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Voyage en images Musée alpin de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée alpin de Chamonix Gratuit, sur réservation

Et si on entrait dans les tableaux… Après avoir exploré le paysage à travers les peintures du musée, partageons nos impressions. Musée alpin de Chamonix 89, avenue Michel Croz, 74400 Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

