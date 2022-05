Voyage en île de France Île de Loisirs Cergy, 8 août 2022, Neuville-sur-Oise.

Voyage en île de France

du lundi 8 août au vendredi 12 août à Île de Loisirs Cergy

Mini-séjour dans un cadre agréable sur la base de loisirs de Cergy-pontoise (95) à seulement 55 kilomètres de Vitry sur Seine. L’hébergement se fera en dur, les jeunes auront accès aux différentes activités nautiques et de plein air proposé sur le site (Paddle, kayak, accrobranche, vague à surf, tennis, course d’orientation, baignade, etc.). Ce sont 10 enfants âgés de 8 à 12 ans qui vont participer à cette aventure collective de 5 jours. L’hébergement se fera au centre d’hébergement Hubert Renaud, site se trouvant à 5 minutes à pied de l’Île de loisirs. Nous allons profiter des installations de cette structure d’hébergement pour travailler de façon ludique avec les enfants. Des temps d’études seront programmés chaque jour afin de joindre l’utile à l’agréable. (Cahiers de vacances après la douche et le gouter en fin d’après-midi, gouter et déjeuner philo avec discussions sur des thématiques répondants à des attentes ou des besoins bien spécifiques, activités sportives et physiques, etc.). Ce séjour s’inscrit dans le cadre des vacances apprenantes, et prendra l’apparence d’une classe verte. Les journées seront rythmées par l’alternance entre les loisirs et l’apprentissage afin de renforcer les acquis des enfants. Nous prendrons aussi le temps de discuter avec eux sous forme de gouter philo. La parole sera libre, ils pourront s’exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Nous nous appuierons également sur les attentes des parents avec qui nous aurons partagé le projet de séjour avant le départ. L’environnement, la qualité des infrastructures et des intervenants seront des atouts supplémentaires qui on l’espère favoriseront l’épanouissement des enfants et contribuerons à leur bien-être. Ce qui facilitera leur retour à l’école pour la rentrée 2022/2023.

Mini séjour réservé aux enfants du quartier Balzac Vitry sud Ardoines. Inscriptions au centre Social Balzac

Séjour nature en île de France sur la base de loisirs de Cergy-pontoise (95). Les enfants vont découvrir de nombreuses activités nautiques et de plein air.

Île de Loisirs Cergy ile de loisirs de Cergy Neuville-sur-Oise Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-08T08:30:00 2022-08-08T09:00:00;2022-08-12T16:30:00 2022-08-12T17:00:00