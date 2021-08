Voyage en héraldique au muséal de Gandil … Muséal de Gandil, 18 septembre 2021, Genas.

Après une présentation de l’héraldique locale en partant du blason de Genas, animée par une médiathécaire du jardin des imaginaires de la ville de Genas, peu à peu se dessineront à travers les âges les origines de vos noms de famille… La conférence (d’une heure) est conseillée, bien que non obligatoire, pour être le plus à même de fabriquer vous-même votre blason personnel durant un des 4 ateliers qui s’ensuivront (ateliers ouverts à tous, enfants, ados, adultes). Attention les ateliers nécessitent une inscription spécifique (en plus de la conférence) Conférences (20 places) : à 9h30 et 14h30 (durée 1h) Ateliers (10 places) : à 10h30, 11h15, 15h30 et 16h15 (durée 45 minutes.)

Entrée libre, sur inscription uniquement, 20 places aux conférences, 10 places aux ateliers.

Voyages en héraldique : de Genas et son blason, à vous et votre nom…

Muséal de Gandil Muséal de Gandil, 11 rue Danton, 69740 Genas Genas Rhône



