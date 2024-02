Voyage en francophonie Visite de l’exposition « Guadeloupe, tombée de ciel » Troyes, jeudi 21 mars 2024.

La Guadeloupe est une île tombée du ciel, comme l’exprime poétiquement Daniel Maximin qui a choisi les textes littéraires

pour accompagner les photos de Anne Chopin dans le livre la Guadeloupe vue du ciel (ed. Hervé Chopin) et dont les extraits

composent ici l’exposition.



Une exposition où se mêlent photo et poésie, car il est vrai que de l’île vue à hauteur de lune, on entend bien mieux le murmure de sa poésie et où le regard se fait aussi regard intérieur pour découvrir l’âme de la Guadeloupe.



Venues du ciel, ces photographies de notre Guadeloupe dialoguent librement avec les pages de tous ses écrivains que nous avons souhaité fraternellement rassembler ici, en couleurs et paroles, en fagot d’échardes et de rayons, flamboyant d’étincelles de création et de récréation Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 18:30:00

fin : 2024-03-21

Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre

Troyes 10000 Aube Grand Est

