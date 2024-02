Voyage en francophonie Rencontre avec Daniel Maximin Troyes, jeudi 21 mars 2024.

Daniel Maximin, né en Guadeloupe, est écrivain. Poète, essayiste et romancier, il est l’auteur parmi une quinzaine d’ouvrages de trois

romans, entre autres l’Isolé soleil, Soufrières (1987) et L’Ile est une nuit (1995) publiés aux éditions du Seuil ; d’un récit autobiographique Tu, c’est l’enfance (Gallimard, 2024) ; d’un

essai Les Fruits du cyclone une géopoétique de la Caraïbe (Seuil, 2007), ainsi que d’un recueil de poèmes L’invention des Désirades (Points-poésie, 2009).



Son dernier ouvrage est Aimé Césaire, frère-volcan (Seuil, 2013),

magnifique témoignage de ses 40 ans de compagnonnage et de

dialogue avec le poète.

Il a reçu en 2017 le Grand Prix de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre.

Daniel Maximin n’est pas seulement un maître des mots . Il a été producteur à France-Culture, directeur des Affaires Culturelles de la Guadeloupe, commissaire des manifestations nationales sur L’abolition de l’esclavage en 1998, la Francophonie en 2006, et L’année des Outre-mer en 2011.

Il est également membre de l’Observatoire pour la laïcité.

Il est par dessus tout un fervent défenseur de la francophonie qu’il

préfère nommer franco-polyphonie , comme il l’expliquera à son

interlocuteur de la soirée Yves Chemla. Ce dernier incitera le poète, le romancier, à se dévoiler.



Yves Chemla, critique littéraire, docteur de La Sorbonne, publie des articles sur les littératures francophones, en particulier celles des Antilles et enseigne à l’Université Paris Descartes. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 19:30:00

fin : 2024-03-21

Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre

Troyes 10000 Aube Grand Est

