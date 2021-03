Vienne Librairie Lucioles Vienne Voyage en Francophonie ! Librairie Lucioles Vienne Catégorie d’évènement: Vienne

du samedi 13 mars au samedi 20 mars à Librairie Lucioles

La librairie Lucioles vous fait voyager en Francophonie à travers une sélection d’écrivains francophones. Découvrez les coups de coeur de l’équipe à travers la vidéo de lecture des premières pages de leurs romans francophones préférés ! Vitrine, table thématique & coups de coeur, lecture ! Librairie Lucioles 13 place charles de gaulle 38200 Vienne Vienne

2021-03-13T09:00:00 2021-03-13T18:00:00;2021-03-20T09:30:00 2021-03-20T10:00:00

