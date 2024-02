Voyage en francophonie Jeu/Concours « La fabrique des mots » / Lecture et remise des prix Troyes, vendredi 22 mars 2024.

Voyage en francophonie Jeu/Concours « La fabrique des mots » / Lecture et remise des prix Troyes Aube

> 10h30 Remise des prix par l’écrivain Daniel Maximin.

Ce sera une grande fierté pour les collégiens qui ont écrit leur texte en s’appuyant sur les dix mots parmi les mots imposés épave, tremblement, volcan, frémir, tanguer, osciller, danser, charroyer, dérader, vibrer, ancrer, échouer, balloter extraits des premières pages de son récit autobiographique Tu, c’est l’enfance, si évocateurs de son île natale.

Quel honneur et quelle plus belle récompense que de se voir remettre leur prix des mains de l’auteur.



> 14h30 Remise des prix par Jude Joseph.

Jude Joseph, comédien, conteur. Il conte en créole et en français des histoires inspirées par sa vie dans son pays natal Haïti ou en France où il réside. Il a fait paraître récemment en 2023 Soleil, Vent, Froid et Pluie après Papa Loko et le vent et Brèche le papillon en 2015.



À l’occasion de l’heure du conte , il enchantera de ses histoires

magiques les enfants du primaire. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 10:00:00

fin : 2024-03-22

Médiathèque Jacques Chirac Troyes centre

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement Voyage en francophonie Jeu/Concours « La fabrique des mots » / Lecture et remise des prix Troyes a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne