Depuis novembre 2020, les classes reçoivent des invitations à découvrir un pays francophone à travers des défis.

Le Canada, la Côte d’Ivoire, la France, le Maroc, la Roumanie, la Suisse, Vanuatu et le Vietnam sont les destinations de notre concours.

Chaque pays fera l’objet d’un défi lancé aux jeunes : chanter, danser, écrire, réciter, filmer, enregistrer, raconter en français.

[[https://www.thinglink.com/scene/1376312267049533443](https://www.thinglink.com/scene/1376312267049533443)](https://www.thinglink.com/scene/1376312267049533443)

Chaque défi rapporte des points et les équipes/classes finalistes se départageront lors d'un ultime kahoot sur ces pays francophones le 19 mars. Découverte de pays francophones grâce à un concours adressé aux classes de français en Norvège.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T11:00:00 2021-03-19T11:30:00

