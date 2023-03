Voyage en Francophonie – Escale 2023 : Le Liban // Présentation et projection du film « L’Insulte » Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Aube 8 Eur Ciné débat autour du film « L’Insulte » du réalisateur libanais Ziad Doueiri Organisé par le Comité Marguerite Bourgeoys dans le cadre de la 7ème édition du festival voyage en francophonie : LE LIBAN. Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine et féminine à la Mostra de Venise (2017), Oscar du meilleur film international (2018), Prix David di Donatello du meilleur film étranger (2018). Débat animé par Sylvain Garel, spécialiste des cinématographies francophones. +33 6 12 51 47 76 https://www.cgrcinemas.fr/troyes/evenement/2060480-cine-debat-l-insulte CGR Troyes

