Voyage en francophonie Conférence inaugurale Troyes, lundi 18 mars 2024.

Voyage en francophonie Conférence inaugurale Troyes Aube

Ce château, situé dans l’Aisne à 80 km au nord de Paris, occupe une place particulière et fondamentale dans l’histoire de France, puisque c’est là que François 1er a signé en 1539 une Ordonnance entrée dans l’histoire elle impose en effet l’usage du français dans tous les documents juridiques et administratifs et fait de cette langue la langue officielle du pays. Resté logis royal jusqu’au milieu du XVIIIème siècle avant d’être donné à la famille d’Orléans, puis saisi à la Révolution, le château devint en 1808 un dépôt de mendicité, puis une maison de retraite de la Ville de Paris mais tomba finalement à l’abandon.



Décision ayant été prise par le Président de la République de réparer un scandale patrimonial en restaurant ce château et d’y installer une Cité internationale de la langue française , un projet d’exposition permanente a ainsi vu le jour, sous le titre L’aventure du français , pour raconter au public l’histoire de cette langue, mais aussi et surtout pour permettre au visiteur d’appréhender celle-ci dans toutes ses dimensions culturelle, sociale, politique…



Nul n’était mieux qualifié pour présenter au public troyen cet ambitieux projet que Xavier North, puisque c’est lui qui, en qualité

de commissaire principal du parcours de visite, s’est vu proposer par le Centre des monuments nationaux d’en piloter la conception scientifique et d’en superviser la réalisation. Normalien, agrégé de lettres, Xavier North a effectué une longue carrière dans la diplomatie culturelle avant d’animer et de coordonner pendant dix ans la politique linguistique de l’Etat en tant que Délégué général à la langue française et aux langues de France (2004-2014).



Comment exposer une langue ? Et, parmi les langues du monde, cette langue singulière, le français ? Comment la donner à voir et à entendre mieux encore dans l’infinie diversité de ses expressions ?

Tel était le défi posé par l’organisation d’un parcours de visite permanent consacré à la langue française au château de Villers-Cotterêts que son concepteur se fera un plaisir d’expliquer et de faire découvrir. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 18:30:00

fin : 2024-03-18

Salle des Fêtes de la Mairie de Troyes

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement Voyage en francophonie Conférence inaugurale Troyes a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne