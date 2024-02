Voyage en Francophonie Ciné-débat « Siméon » Troyes, mercredi 20 mars 2024.

– Rétrospective de sa carrière au Centre Pompidou (décembre 2023)

– Oscar d’honneur à Hollywood (novembre 2022) pour l’ensemble de sa carrière. Première française à recevoir une telle distinction après Agnès Varda (2017).

– Présidente du Jury du 35ème Festival International du Film Fantastique de Bruxelles (2017).



Siméon est un film charmant, drôle, plein de fantaisie où se côtoient le merveilleux et le surréel Dans un petit village des Antilles, le fantôme d’un vieux professeur (Siméon) vient hanter des jeunes et les inciter à devenir musiciens avec le rêve fou de les voir créer une nouvelle musique antillaise qui devienne aussi populaire et universelle que le jazz ou le reggae.



Ce film musical fantasque et fantastique, de science-fiction en mode caribéenne pourrait-on dire, sorti en 1992, fait encore la joie de toutes les générations confondues.

Si Siméon est considéré comme un film iconique aujourd’hui par les Guadeloupéens, on peut même dire que ce film porte en lui le

patrimoine musical antillais, il met en scène les artistes musiciens

référents de la musique antillaise, certains mondialement connus,

comme les membres du fameux groupe Kassav inventeur du Zouk.

Par ailleurs c’est un film référent du patrimoine cinématographique puisque la cinéaste pionnière a utilisé des effets visuels numériques, porte-drapeau de cette industrie en France.

Mais sa plus grande qualité reste encore de mettre du soleil dans les cœurs, surtout par les temps de sinistrose actuels ! 8 8 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 19:00:00

fin : 2024-03-20

Cinéma CGR

Troyes 10000 Aube Grand Est

