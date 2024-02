Voyage en francophonie 8ème édition Troyes, lundi 18 mars 2024.

Voyage en francophonie 8ème édition Troyes Aube

Le “Voyage en francophonie” qu’est ce que c’est ?



Tout d’abord un voyage pas comme les autres puisqu’il s’agit d’un voyage à travers la langue française, à la découverte de la diversité culturelle des pays qui la portent, essentiellement les pays francophones.



C’est donc un festival qui met à l’honneur “la langue française dans tous ses éclats”, celui -ci se déroulant lors de La semaine de la langue française, à travers de nombreuses manifestations tels que conférences, films , rencontres littéraires, expositions , performances …



Après le Québec, Haiti, Maroc … le Congo, le Rwanda et tout dernièrement le Liban, cette année c’est un des départements de l’Outre-mer qui a toute notre attention la Guadeloupe, avec un programme riche et varié



> Une Conférence inaugurale ( 18 mars à l’Hotel de Ville ) avec le Commissaire principal du parcours permanent, intitulé l’aventure du français , de la Cité internationale de la langue française au château de Villers -Cotterêts.



> Un film ( 20 mars au CGR ) plébiscité par les guadeloupéens Siméon . Celui-ci met en scène le célèbre groupe de musique caribéenne Kassav , adulé de tous et le célèbre Pascal Legitimus du trio comique Les Inconnus .



> Une rencontre littéraire ( 21 mars à la Médiathèque) avec l’écrivain poète, phare de le littérature francophone, Daniel Maximin .



> Une exposition (13 mars 8 avril ) Guadeloupe, tombée de ciel , avec une visite privilégiée en présence de l’auteur (21 mars à la Médiathèque) .



La remise des prix (22 mars à la Médiathèque) aux jeunes de l’atelier La fabrique des mots en présence de l’écrivain (10h) et du conteur antillais Jude Joseph (14h30).



(Sources Comité Marguerite Bourgeoys) Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18

fin : 2024-03-22

Salle des Fêtes de la Mairie / Cinéma CGR / Médiathèque Jacques Chirac

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement Voyage en francophonie 8ème édition Troyes a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne