Voyage en Europe à travers les siècles – Concert a l'église de Carantec, 22 juillet 2022

Voyage en Europe à travers les siècles – Concert a l’église de Carantec

2022-07-22 – 2022-07-22

Partez pour un voyage en Europe à travers les siècles, à travers les œuvres de Caccini à Mozart. Voici le programme :

– Giulia caccini : Sfogava con le stelle / Amarilli mia bella

– John Dowland : Flow my tears

– Henry Powell : Music for a while

– J.S Bach : Pièces pour clavecin extraites du petit livre d’Anna Magdalena Bach

– Michel Lambert : Par mes chants tristes et touchants

– Mozart : Ridente la Calma / Oiseaux, si tous les ans / Komm, liebe zither / Das veilchen / Abendempfindung / Wiegenlied

