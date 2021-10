Voyage en Colombie Abbeville, 25 juin 2022, Abbeville.

Voyage en Colombie 2022-06-25 16:00:00 – 2022-06-25

Abbeville Somme Abbeville

Cuartretras + 1 est un ensemble de cuivres et percussions composé de 2 euphoniums, 1 tuba, un bugle et un percussionniste. Créé à Lille suite à la rencontre de 5 musiciens, cet ensemble a pour vocation de faire connaître la famille des tubas accompagnés par une batterie, et d'explorer un répertoire inédit pour cette formation : la musique

colombienne. La musique colombienne, encore trop méconnue, est un mélange d’expressions issues du mélange des cultures des colons espagnols, des esclaves africains et des amérindiens jouant un rôle fondamental dans la préservation de la culture populaire. Elle regroupe une multitude de styles tels que la Cumbia, el Vallenato, et el merengue.

L’ensemble s’est aussi fixé un objectif pédagogique en offrant la possibilité aux élèves du conservatoire et d’ailleurs de découvrir de nouveaux horizons culturels et artistiques. Ainsi, lors de ce concert, les élèves auront le privilège de se produire sur scène aux côtés des artistes.

Cette musique dansante saura vous émerveiller et vous faire voyager

+33 3 22 24 41 28 http://www.abbeville.fr/

