Paris

Le samedi 02 avril 2022

de 14h30 à 15h30

gratuit

Venez découvrir la Chine à l’époque de la Cité interdite autour d’un conte et de jeux d’observation et de création. Dans la Chine ancienne, les empereurs font le lien entre les dieux et la terre. Mais que faire quand un dragon se fâche et provoque le désordre ? Dans le cadre des “Voyages en famille au pays de l’art” organisés par la Réunion des musées nationaux-Grand Palais. samedi 2 avril de 14h30 à 15h30 dans la salle d’animation (1er étage) Séance à partir de 7 ans Début des inscriptions samedi 5 mars (sur place, par mail ou par téléphone) Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

12 : Vaugirard (Paris) (345m) 88 : Alleray – la Quintinie / Médiathèque Yourcenar (Paris) (133m)

Contact : 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://twitter.com/bibYourcenar Enfants

