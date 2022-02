VOYAGE EN AUTOCAR GRAND TOURISME AU SALON CHAMPENOIS DU VÉHICULE DE COLLECTION À REIMS Poussay Poussay Catégories d’évènement: Poussay

Voyage 34ème Salon Champenois du Véhicule de collection à Reims, organisé par l’ATSL en bus grand Tourisme Marcot

Samedi 12 Mars 2022

Départ 06h15 Parking de l’ancien supermarché (Match) à Poussay

Retour vers 20h00

48€ par personne (le prix inclus le transport et l’entrée pour le salon).

Réservation au plus tard le 05 mars au 03 29 37 06 79 ou calin.patrick0072@orange.fr. Organisé par l’Amicale Traction du Sud Lorrain

Pass vaccinal obligatoire calin.patrick0072@orange.fr +33 3 29 37 06 79 Amicale Traction du Sud Lorrain

