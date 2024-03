VOYAGE EN AMOUR DEFONCE DE RIRE Clermond-Ferrand, mardi 30 avril 2024.

Plongez dans l’univers de Coline et Paula, deux amies, deux trentenaires, mais surtout : deux exploratrices des contrées amoureuses !Se mêlent poésie, théâtre, chant, musique, le tout saupoudré d’un peu de philosophie et d’humour pour parler d’amour.Pour parler d’espoirs, de déceptions, d’injonctions et d’impressions vives.Les mots vibrent. Ils offrent une caisse de résonance, ils pansent et font penser, tout en douceur, puis laissent une petite graine soyeuse dans les esprits.Une graine d’amour à répandre dans ce monde.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-30 à 20:00

Réservez votre billet ici

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermond-Ferrand 63