Voyage en amour Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris, jeudi 7 mars 2024.

Du jeudi 07 mars 2024 au vendredi 08 mars 2024 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

.Public adultes. payant

Tarifs : 10€/12€ TR

Plongez dans l’univers de Coline et Paula, deux amies, deux trentenaires, mais surtout : deux exploratrices des contrées amoureuses !

Coline est une femme indépendante, rêveuse, aventurière et célibataire. Elle a toujours perçu le couple comme une prison et fui ce qui lui paraissait trop « sérieux ». Mais aujourd’hui, à 30 ans, ce qu’elle éprouve pour Raphaël bouscule ses croyances. Pour la première fois, elle ressent l’envie de construire à deux. Comment faire ? Comment pourrait-elle rester libre tout en choisissant une vie de couple ? Coline est perdue. Paula, elle, est une désillusionnée du Prince Charmant. Calme, réfléchie, cultivée, elle a longtemps cru avoir trouvé « le bon », « le vrai », l’être avec qui vieillir tranquillement. Pendant 7 ans, étape par étape, elle a grimpé l’escalator amoureux : vie à deux, pacs, maison, mariage, mais au moment de cocher la case « projet bébé », sa vie a basculé. Aujourd’hui, elle doit réapprendre la vie sans couple et revoir sa vision de l’amour. Pourquoi y croire ? Pourquoi encore ? Pourquoi accorder autant de place à l’amour amoureux ?

À deux, elles revisitent leurs histoires et embarquent le spectateur dans des montagnes russes émotionnelles.

Se mêlent poésie, théâtre, chant, musique, le tout saupoudré d’un peu de philosophie et d’humour pour parler d’amour. Pour parler d’espoirs, de déceptions, d’injonctions et d’impressions vives.

Les mots vibrent. Ils offrent une caisse de résonance, ils pansent et font penser, tout en douceur, puis laissent une petite graine soyeuse dans les esprits. Une graine d’amour à répandre dans ce monde.

Par la compagnie Histoire de Jouer 78

Textes : Pauline Ka

Composition piano, chant, ukulélé : Caroline Nahem

Avec : Caroline Nahem (Coline), Pauline Ka (Paula)

Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/voyage-en-amour/ +33153530699 spectacle@ebeaujon.org https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.billetreduc.com/338998/evt.htm?nr=1

© DR Voyage en Amour, par la compagnie Histoire de Jouer 78, le 7 mars à l’Espace Beaujon