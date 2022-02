Voyage en absurdie – Compagnie Instant(s) TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Voyage en absurdie – Compagnie Instant(s) TNT – Terrain Neutre Théâtre, 11 mars 2022, Nantes. 2022-03-11

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit / 8 € moins de 12 ans(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Une femme entre dans une gare, visiblement agitée. Son train est annoncé avec du retard. Voyant un piano en “libre-service”, elle s’en approche et découvre un ensemble de partitions, visiblement oubliées. Dès les premières notes, la musique va la plonger dans un rêve qui mettra en lumière différents aspects de sa vie. “Voyage en absurdie” est un spectacle musical où les interprètes revisitent le répertoire des grandes chansons françaises. Avec des textes et chansons de Serge Gainsbourg, Jacques Brel, Claude Nougaro, Léo Ferré, Barbara, Jean-Jacques Goldman, Dalida, Bourvil…Interprété par Gaëlle Bayet, Hervé Richardot, Lemmy Delamarre, Jade LohéArrangements musicaux et accompagnement au piano par Niloufar KermaniCréation lumière de Noémie ManciaChorégraphies d’Amélie GauthierTechnicien son : Kévin Le Bars Durée : 1h TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

