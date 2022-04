Voyage d’une langue à l’autre Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Voyage d’une langue à l’autre Dieulefit, 28 mai 2022, Dieulefit. Voyage d’une langue à l’autre Dieulefit

2022-05-28 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-28 23:00:00 23:00:00

Dieulefit Drôme Evénement annuel créé en mémoire du traducteur littéraire Bernard Hoepffner décédé en 2017 et destiné à rappeler ses travaux ; au-delà c’est un événement destiné à défendre l’art de la traduction, plus largement le goût pour les littératures étrangères. dunelanguealautre@posteo.net +33 6 19 91 12 88 Dieulefit

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Dieulefit Adresse Ville Dieulefit lieuville Dieulefit Departement Drôme

Dieulefit Dieulefit Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

Voyage d’une langue à l’autre Dieulefit 2022-05-28 was last modified: by Voyage d’une langue à l’autre Dieulefit Dieulefit 28 mai 2022 Dieulefit Drôme

Dieulefit Drôme