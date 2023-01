Voyage d’une langue à l’autre – 4 Dieulefit Dieulefit Catégories d’Évènement: Dieulefit

Drôme

Voyage d’une langue à l’autre – 4 Dieulefit, 25 mars 2023, Dieulefit . Voyage d’une langue à l’autre – 4 La Halle rue Justin-Jouve Dieulefit Drôme rue Justin-Jouve La Halle

2023-03-25 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-26 17:00:00 17:00:00

rue Justin-Jouve La Halle

Dieulefit

Drôme Dieulefit Hommage au poète et traducteur Philippe Jaccottet, qui vivait à Grignan. Ainsi qu’au traducteur Bernard Hoepffner. Promotion de l’art de la traduction, et même de la retraduction de grandes oeuvres littéraires. dunelanguealautre@posteo.net +33 6 19 91 12 88 http://voyagedunelanguealautre.fr/ rue Justin-Jouve La Halle Dieulefit

dernière mise à jour : 2023-01-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

Détails Catégories d’Évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Dieulefit Adresse Dieulefit Drôme rue Justin-Jouve La Halle Ville Dieulefit lieuville rue Justin-Jouve La Halle Dieulefit Departement Drôme

Dieulefit Dieulefit Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

Voyage d’une langue à l’autre – 4 Dieulefit 2023-03-25 was last modified: by Voyage d’une langue à l’autre – 4 Dieulefit Dieulefit 25 mars 2023 Dieulefit Dieulefit, Drôme Drôme La Halle rue Justin Jouve Dieulefit Drôme Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

Dieulefit Drôme