VOYAGE D’UNE GOUTTE D’EAU Le Pouget, 11 avril 2022, Le Pouget.

VOYAGE D’UNE GOUTTE D’EAU Le Pouget

2022-04-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-11

Le Pouget Hérault Le Pouget

Jean-Baptiste Dumont

Partez avec Ô à la rencontre de personnages colorés et suivez sa folle aventure au fil de l’eau. Dans sa valise des comptines à partager, des chansons à fredonner et un final en beauté avec distribution d’instruments pour tous les bébés !

Conte tiré d’une valise accompagné à l’accordéon.

Un instant entre parents et enfants à partager, pour le bonheur de tous.

+33 6 49 88 29 93

Le Pouget

