Saint-Briac-sur-Mer 35800 Comment une roche devient-elle un grain de sable ? Lors d’une balade vous comprendrez comment se forment les roches et les secrets du sable. Réservation obligatoire auprès de la Maison de la Rance. Tarif : 2€ Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo. Mercredi 20 octobre 2021 – De 10h à 12h30 – Saint-Briac, lieux de rdv communiqué lors de la réservation Comment une roche devient-elle un grain de sable ? Lors d’une balade vous comprendrez comment se forment les roches et les secrets du sable. Réservation obligatoire auprès de la Maison de la Rance. Tarif : 2€ Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo. Mercredi 20 octobre 2021 – De 10h à 12h30 – Saint-Briac, lieux de rdv communiqué lors de la réservation

