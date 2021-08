Voyage des sens à La Rose Pauillac Pauillac, 14 octobre 2021, Pauillac.

Voyage des sens à La Rose Pauillac 2021-10-14 10:30:00 – 2021-10-16 14:30:00

Pauillac Gironde Pauillac

18 EUR Les 14, 15 et 16 octobre, à l’occasion du Fascinant week-end Vignobles et découvertes, La Rose Pauillac vous propose de découvrir son histoire et celle de ses vins tout en éveillant vos sens!

VISITE VINS & FROMAGES

A l’issue d’une visite de nos chais, découvrez l’association vins et fromages.

Un jeu gustatif autour de 4 fromages différents: Lesquels choisir? Lesquels éviter? Dégustez et trouvez!

La prestation comprend la visite, un plateau fromages et 2 verres de vin.

Capacité: de 2 à 20 personnes

Durée: 1h30

Langue: Français

VISITE & DEGUSTATION DANS LE NOIR

A l’issue d’une visite de nos chais, plongez dans l’obscurité totale et éveillez vos sens pour découvrir les secrets du vin !

Une dégustation de vins hors du commun organisée dans un lieu atypique, l’ancien cuvier de La Rose Pauillac.

Capacité : de 2 à 20 personnes

Durée : 1h30

Langue : Français

Les 14, 15 et 16 octobre, à l’occasion du Fascinant week-end Vignobles et découvertes, La Rose Pauillac vous propose de découvrir son histoire et celle de ses vins tout en éveillant vos sens!

VISITE VINS & FROMAGES

A l’issue d’une visite de nos chais, découvrez l’association vins et fromages.

Un jeu gustatif autour de 4 fromages différents: Lesquels choisir? Lesquels éviter? Dégustez et trouvez!

La prestation comprend la visite, un plateau fromages et 2 verres de vin.

Capacité: de 2 à 20 personnes

Durée: 1h30

Langue: Français

VISITE & DEGUSTATION DANS LE NOIR

A l’issue d’une visite de nos chais, plongez dans l’obscurité totale et éveillez vos sens pour découvrir les secrets du vin !

Une dégustation de vins hors du commun organisée dans un lieu atypique, l’ancien cuvier de La Rose Pauillac.

Capacité : de 2 à 20 personnes

Durée : 1h30

Langue : Français

+33 5 56 59 26 00

Les 14, 15 et 16 octobre, à l’occasion du Fascinant week-end Vignobles et découvertes, La Rose Pauillac vous propose de découvrir son histoire et celle de ses vins tout en éveillant vos sens!

VISITE VINS & FROMAGES

A l’issue d’une visite de nos chais, découvrez l’association vins et fromages.

Un jeu gustatif autour de 4 fromages différents: Lesquels choisir? Lesquels éviter? Dégustez et trouvez!

La prestation comprend la visite, un plateau fromages et 2 verres de vin.

Capacité: de 2 à 20 personnes

Durée: 1h30

Langue: Français

VISITE & DEGUSTATION DANS LE NOIR

A l’issue d’une visite de nos chais, plongez dans l’obscurité totale et éveillez vos sens pour découvrir les secrets du vin !

Une dégustation de vins hors du commun organisée dans un lieu atypique, l’ancien cuvier de La Rose Pauillac.

Capacité : de 2 à 20 personnes

Durée : 1h30

Langue : Français

LA ROSE PAUILLAC

dernière mise à jour : 2021-08-12 par