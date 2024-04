Voyage d’automne Théâtre du Capitole Toulouse, vendredi 22 novembre 2024.

Voyage d’automne Transfiguration fantasmagorique d’un épisode réel de la Collaboration. Déconseillé aux moins de 16 ans. 22 – 28 novembre Théâtre du Capitole De 10 à 90€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-22T20:00:00+01:00 – 2024-11-22T22:20:00+01:00

Fin : 2024-11-28T20:00:00+01:00 – 2024-11-28T22:20:00+01:00

Automne 1941 : cinq célébrités littéraires françaises sont invitées par le régime nazi au Congrès des écrivains de Weimar. L’objectif de ce pacte démoniaque ? Les ensorceler afin que, de retour au pays, ils prêchent la bonne parole de l’ordre totalitaire. Leur voyage tragicomique fera peu à peu tomber le masque d’un vertigineux nihilisme. Le nouvel opéra de Bruno Mantovani, sur un livret ciselé par Dorian Astor, aborde le sujet brûlant des pièges de la compromission aveugle et explore un univers tout en intensité musicale et poétique. Pour cette création mondiale, la subtile lecture de la metteuse en scène Marie Lambert-Le Bihan et une distribution de tout premier plan sous la direction experte de Pascal Rophé contribuent à l’événement.

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://opera.toulouse.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole

opéra

Voyage d’automne, maquette préliminaire de décor. © Emanuele Sinisi