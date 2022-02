VOYAGE D’ARGILE Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

VOYAGE D’ARGILE Lodève, 10 mars 2022, Lodève. VOYAGE D’ARGILE Lodève

2022-03-10 17:00:00 – 2022-03-10 20:00:00

Lodève Hérault Lodève EUR 20 Venez vous ressourcez en découvrant l’art millénaire de la poterie. Dans une ambiance conviviale,vous réaliserez un vase ou une œuvre décorative, uniquement avec vos mains et quelques outils ! Les débutants sont le bienvenus. Venez vous ressourcez en découvrant l’art millénaire de la poterie. Dans une ambiance conviviale,vous réaliserez un vase ou une œuvre décorative, uniquement avec vos mains et quelques outils ! Les débutants sont le bienvenus. +33 6 60 61 40 89 Venez vous ressourcez en découvrant l’art millénaire de la poterie. Dans une ambiance conviviale,vous réaliserez un vase ou une œuvre décorative, uniquement avec vos mains et quelques outils ! Les débutants sont le bienvenus. argile en tête

Lodève

dernière mise à jour : 2022-02-23 par OT LODEVOIS ET LARZAC

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Lodève Adresse Ville Lodève lieuville Lodève Departement Hérault

Lodève Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/

VOYAGE D’ARGILE Lodève 2022-03-10 was last modified: by VOYAGE D’ARGILE Lodève Lodève 10 mars 2022 Hérault Lodève

Lodève Hérault